تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي باهتمام كبير من قبل الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عروس سودانية وهي متفاعلة في ليلة زفافها الذي أقيم بدولة مصر, حسبما ذكر المتابعون. https://www.facebook.com/reel/1198790121322590 وفاجأت “العروس” التي وصفها المتابعون بــ(الفرفوشة), مطربة الحفل الفنانة ريان الساتة, حيث أخذت “المايك” منها ورددت معها أغنيتها التي كانت تغني فيها, وسط ضحكات المطربة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية بمصر تغني في ليلة فرحها وتثير ضحكات مطربة الحفل ريان الساتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.