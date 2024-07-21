جعفر حسن: الاتصال الهاتفي بين الفريق البرهان ورئيس دولة الإمارات خطوة إيجابية وجيدة

قال جعفر حسن رئيس الهيئة الإعلامية بالتجمع الاتحادي بأن الاتصال الهاتفي بين الفريق البرهان ورئيس دولة الإمارات خطوة إيجابية وجيدة. الجزيرة – السودان

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