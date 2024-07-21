شرطة محلية البحر الأحمر تواصل الحملات المشتركة تنفيذا للأوامر المحلية

بحضور السادة المدير التنفيذى لمحلية بورتسودان رئيس لجنة الأمن بالمحلية والسبد مدير شرطة محلية البحر الأحمر مقرر لجنة الأمن بالمحلية والسيد مدير إدارة شرطة المرور بالولاية ومدير دائرة الشئؤن العامة بشرطة المحلية والسيد رئيس شعبة إستخبارت الفرقة (101) والسيد مدير إدارة جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالمحلية إستأنفت وباشرت شرطة محلية البحر الأحمر الحملات الأمنية المشتركة بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحلية لمكافحة الظواهر السالبة ومحاربة الجريمة وكافة انواع التفلتات تحقيقا للأمن والإستقرار وقد إنطلقت الحملة من القسم الأوسط بالمدينة بعد مخاطبة القوات المشاركة ورفع تمام جاهزينها بتوجيهم وإرشادهم بأهداف ومهام وأهداف الحملة وفق الخطط الموضوعة والمهام المطلوبة وتنفيذا لقرار لجنة أمن الولاية الهادف لإصحاح البيئة ونظافة المدينة بإزالة كافة مظاهر التشوهات والسلبيات من الأوساخ والأنقاض.

إستهدفت الحملة نظافة الموقف العام _موقف الأمجاد شارع السجن شارع المليون بليد شارع الصياغ كما تم تمشيط المناطق التى توجد بها مخالفات للأوامر المحلية والظاهر السالبة بالتركيز موقع الكورنيش الرئيسى كورنيش الشرطة موقع دلالة زين حى الأغاريق دلالة الحديقة شارع الجامعة شارع فندق دنقلا شارع السجن المحلى شارع بنك الأسرة شارع الموانئ الهندسية شارع القضائية وقد اسفرت الحملة عن فتح بلاغ عدد(13) بلاغ أمر محلى بالقسم الأوسط توطئة لتقديمها للمحاكمة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) ان الحملة أدت أهدافها المنشودة وحققت نتائجها المرجوة وقد وجدت جهود القوات المشاركة وإنضباطها وتفانيها فى أداء عملها الإشادة والتقدير والثناء من قبل القائمين على أمر الحملة .

المكتب الصحفي للشرطة