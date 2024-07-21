إختتام فعاليات دورة محاربة الإشاعة والحرب النفسية بالولاية الشمالية

في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لإكتساب الخبرات وتنمية للمهارات لمنسوبى شرطة الولاية والأجهزة الأمنية المختلفة بما يرفع مستوى الأداء وينهض بترقية العمل الشرطى وتجويده وفق الخطط الموضوعة والبرامج المستهدفة نظمت إدارة التدريب برئاسة شرطة الولاية بقاعة الرئاسة دورة تدريبية في مجال الإشاعة والحرب النفسية وأثرها على الأمن والمجتمع شارك فيها محاضرا عميد شرطة د/عادل عبدالرحيم بحضور العميد شرطة كمال الدين محمد عثمان مدير دائرة الشئؤن العامة والعقيد شرطة خضر عبده حمد مدير إدارة التدريب ومدراء الإدارات العامة والمتخصصة بشرطة الولاية*

*السيد مدير دائرة الشئون العامة أوضح بأن قيام الدورة ياتى في ظل ظروف إستثنائية معقدة تمر بها البلاد جعل الحاجة ملحة بضرورة الإهتمام بعمليات التدريب والتأهيل وإعادة التأهيل ورفع القدرات العملية والفنية لعموم الأجهزة الأمنية والعسكرية وخصوصا أجهزة إنفاذ القانون من قوات الشرطة للقيام بواجباتها المناطة بها والإضطلاع بمهامها على الوجه المطلوب وبما يحقق الأمن المنشود والإستقرار المطلوب مضيفا أن أهمية الدورة تنبع من مضمون محتواها المتعلق بالشائعات والحرب النفسية الناتجة عنها وأثارها السلبية المغرضة التى تعمل على زعزعة الأمن والإستقرار فى نفوس المواطنين وإشاعة الخوف والهلع بين كافة قطاعات المجتمع وفئاته المختلفة وثمن سيادته جهود إدارة التدريب بالولاية التى تعمل على تنظيم هذه المبادرات بقيام مثل دورات التدريب والتأهيل بصورة راتبة ومستمرة لمنسوبى شرطة الولاية برعاية ودعم السيد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة(حقوقى) د محمد أحمد الامين الذى ظل يوجه على الدوام بالإهتمام بعمليات التدريب لمنسوبي شرطة الولاية فى شتى ضروب العلوم والمعرفة* *

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة ) أن الدورة استهدفت عدد (70) دارسا من مختلف مكونات الأجهزة الأمنية والعسكرية بالولاية إستمرت لمدة أسبوع تلقى خلالها الدارسون محاضرات نوعية مهنية متخصصة بواسطة محاضرون أكفاء ومتخصصون إعلاميا وأمنيا في مجال محاربة الإشاعة وكيفية التقليل من أثارها على المجتمع وطرق تعامل الأجهزة الامنية بصورة واقعية وعلمية فى دحضها ومحاربتها والتصدى لها بأسس وأساليب علمية مؤسسة يعتبر فى الوقت الراهن من أهم الأسلحة الفتاكة التى يجب مراعاتها فى تحقيق الإنتصار فى معركة الكرامة وهزيمة مليشيا ومرتزقة الدعم السريع يذكر أنه وفى ختام فعاليات الدورة تم توزيع الشهادات للدارسين وتكريم المتميزين من الدارسين .

المكتب الصحفي للشرطة