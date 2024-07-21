نوال الزغبي توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب

وجهت الفنانة نوال الزغبي رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب، أعربت من خلال تلك الرسالة عن إشتياقها الكبير لها ولغنائها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقًا.

وكتبت نوال الزغبي: “وحشتيني يا شيرين، وحشتني طلتك ووحشني صوتك، بموت فيكي يا حبيبة قلبي ربنا يحميكي وترجعلنا من جديد”.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي، هي أغنية “من باريس”، التي طرحتها خلال الفترة الماضية، عبر حسابها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

بوابة الفجر