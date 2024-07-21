والي الخرطوم يقف على المركبات التي تم جمعها من شوارع أمدرمان واجراءات تسليمها لأصحابها

وقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم على أعمال اللجنة المكلفة بحصر وجمع المركبات المفقودة والمنهوبة المتواجدة بطرق وشوارع ولاية الخرطوم إبتداءاً من محلية أمدرمان وصولا إلى جميع محليات الولاية بعد تأمينها وتحريرها من دنس مليشيا الدعم السريع المتمردة وتبذل اللجنة جهودا يومية في جمع المركبات في مكان آمن.

ويرأس اللجنة المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان الهادي عبد السيد وممثل الإدارة العامة للمرور عضوا ومقرار بجانب عضوية هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه والجهات العدلية والنظامية المعنية بقرار التكوين وتعنى بإسترداد كافة المفقودات والمنهوبات من المركبات والسيارات والأليات إلى أصحابها

يذكر ان هذه الخطوة تأتي متسقة ومتوافقة مع توجيهات السيد المدير العام لقوات الشرطة من خلال القرارات الخاصة بفتح البلاغات الجنائية عبر منصة البلاغ الإلكترونى التى تم تصميمها وتخصيصها من قبل رئاسة الشرطة لتلقى كافة البلاغات فيما يتعلق بكافة جرائم التعدى والسرقات التى مارستها مليشيا الدعم السريع ضد المواطنين

وتبدي الإدارة العامة للمرور إهتماما متعاظما وحرصا بالغا بحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم وهى تعمل جاهدة بالتنسيق مع مالكيها ومراجعتها ومطابقتها مع المستندات الشخصية بواسطة نظام المرور ثم الإعلان عنها وتسليمها لأصحابها بعد إستيفاء كافة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة

وناشد السيد مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم المواطنين بضرورة فتح البلاغ الإلكتروني عبر تطبيق منصة البلاغ الإلكتروني للشرطة حفاظا على حقوقهم وممتلكاتهم.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم