البحث عن جثة لاعب تجديف انقلب قاربه فى نهر النيل بالزمالك

يكثف رجال الإنقاذ النهرى من جهودهم لانتشال جثة لاعب تجديف، عقب انقلاب قارب واختفاء اللاعب الذي كان على متنه فى نهر النيل بمنطقة الزمالك.

وكان الاتحاد المصرى للكانوى والكياك أصدر بيانا حول الواقعة، بأنه اليوم السبت تم إبلاغنا من سامح عبد العزيز، نائب المدير التنفيذي لنادى الكهرباء الرياضي، عن وقوع حادث انقلاب قارب كانوى باللاعب محمد عمرو مصطفى مواليد ۲۰۰۷/۱/۲۸ لاعب نادى الكهرباء الرياضي، ورقم قيده بالاتحاد ۲۱۷۹، وذلك أثناء التدريب بالنادى وتحت إشراف الجهاز الفني بالنادي أمام النادي الكائن بشارع أبو الفدا بالزمالك، مما ترتب عليه فقد اللاعب المذكور إلى الآن وتم العثور على القارب والمجداف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار البحث عن اللاعب من قبل السلطات المختصة.

جريدة الدستور