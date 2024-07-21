مورينيو يحبط أندية دوري روشن لضم نجم المغرب

كشفت تقارير صحفية الأحد عن اخر مستجدات مستقبل الدولي المغربي يوسف النصيري، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية الإسباني، وإمكانية رحيله عن الفريق خلال الصيف الجاري.

وانضم يوسف النصيري إلى فريق إشبيليه في صيف 2020 حيث يرتبط اللاعب المغربي بعقد مع الفريق الإندلسي حتى 30 يونيو 2025.

وارتبط اسم النصيري في الفترة الماضية بإمكانية رحيله إلى صفوف القادسية السعودي بعد نجاحه في إبرام عديد من الصفقات خلال الفترة الماضية، أبرزها ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

وبحسب ما أكدته صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم أن هناك حالة من الغموض تسيطر على مستقبل يوسف النصيري مع إشبيلية، وذلك خاصة بعد اقترابه من الرحيل عن النادي الأندلسي.

وأفادت أن عدد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على النصيري، من أبرز هذه الأندية روما وفنربخشة التركي، إضافة إلى القادسية السعودي.

وأوضحت أن النصيري يقترب من الانضمام لـ فنربخشة، بعد أن طلب المدرب البرتغالي جوزيه مورينو ضمه.

بوابة الفجر