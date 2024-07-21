والي الخرطوم يحدد منهجية عمل اللجنة العليا للإستنفار و المقاومة الشعبية

عقدت اللجنة العليا للإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم إجتماعها الاول اليوم بعد صدور قرار إعادة تشكيلها برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وفقا لسونا.

وقدم الوالي تنويرا للاعضاء أوضح فيه استراتيجية منهج عمل اللجان المختصة وهي تعبئة واستنفار مواطني ولاية الخرطوم بكافة قطاعاتهم وشرائحهم للزود عن الأرض والعرض وإطلاع الرأي العام على الإنتهاكات المختلفة التي حدثت بواسطة المليشيا المتمردة وتبصير مواطني الولاية بحجم الاستهداف وتنظيم وترتيب المقاومة الشعبية والاستمرار في فتح معسكرات التدريب وتسليح المواطنين تحت اشراف القوات المسلحة واستقطاب الدعم المادي والعيني لتمويل كافة الأنشطة ورعاية أسر الشهداء وعلاج المصابين وخلافة أسر المقاتلين والمفقودين وإحكام التنسيق والتواصل مع كافة الأجهزة الاتحادية لدعم المجهود الحربي والإشراف على تكوين لجان فرعية للتعبئة والاستنفار على مستوى المحليات وتكوين لجان مماثلة باحياء وقرى المحلية بجانب التوظيف الامثل لأفراد المقاومة الشعبية في إسناد معركة الكرامة والإسناد المدني لشباب الأحياء في المناطق التي تم تطهيرها ومساعدتهم في إعادة تأهيل خدمات المياه والكهرباء والنظافة والتعقيم. اليوم التالي

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