البرهان يلتقي سفيري السودان لدى جنوب السودان وايران “الفريق أول ركن عصام كرار والسفير عبدالعزيز حسن صالح”

إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم سفيري السودان لدى كل من دولة جنوب السودان والجمهورية الإسلامية الإيرانية الفريق أول ركن عصام كرار والسفير عبدالعزيز حسن صالح، بمناسبة وداعهما لتسلم مهامهما. وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين. وقال الفريق أول ركن عصام كرار سفير السودان لدى دولة الجنوب في تصريح صحفي أن اللقاء مع رئيس المجلس السيادي كان مثمراً وبناءا و إستمعا خلاله لنصائح وإرشادات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حول ضرورة تطوير وترقية علاقات السودان في مختلف المجالات مع هاتين الدولتين. وأوضح كرار أنهما شكرا السيد رئيس مجلس السيادة على الثقة التي أولاها لهما مؤكدين سعيهما للحفاظ على العلاقات الراسخة التي تربط السودان مع كل من جنوب السودان والجمهورية الإسلامية الإيرانية. سونا

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