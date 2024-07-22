إلتقي الأستاذ عبدالخالق عبداللطيف وداعة الله والي ولاية شمال كردفان رئيس لجنة الأمن بالولاية بمكتبه برئاسة أمانة حكومة الولاية اليوم اللواء شرطة د/عبدالله عبدالرحمن عبدالله بحضور رئيس لجنة أمن محلية شيكان المدير التنفيذي لمحلية شيكان الأستاذ عبدالناصر عبدالله محمد سعيد ومدير شرطة محلية شيكان العميد شرطة جمال عز الدين محمد عبد الحي ومدير ادارة الشرطة المجتمعية بالولاية المقدم شرطة ادريس عبدالله محمد جمعة. وخلال الإجتماع تلقي والي الولاية تنويرا شاملة وضافيا عن دور الشرطة والمجتمعية وإسهاماتها الفاعلة تحقيق الأمن والاستقرار من خلال اللجان المجتمعية المنتشرة بكافة الأحياء والقرى والفرقان والتى تباشر أعمالها ومهامها وفق اللوائح الخاصة بالشرطة المجتمعية وأھدافھا وواجباتھا ومراكزھا والعلاقة بين المراكز المجتمعية وأقسام الشرطة بدائرة الإختصاص بالإضافة الي دور اللجان المجتمعية بالأحياء لرفع الحس الأمنى ومكافحة الجريمة ومنع إرتكابھا والكشف عنھا بعد وقوعھا والرصد والمتابعة لمحاربة الخلايا النائمة وتوسيع دائرة التامين الداخلية في ظل ھذة الظروف. والي ولاية شمال كردفان أشاد بدور الشرطة المجتمعية واھميته في ظل الوضعةالراھن بالولاية مؤكدا علي دعمه وإسناده لھا حتي تضطلع بكافة مھامھا وأدوارھا بالولاية. المكتب الصحفي للشرطة

كانت هذه تفاصيل خبر والي ولاية شمال كردفان يلتقي مدير شرطة الولاية لتفعيل دور الشرطة المجتمعية بالولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.