الحكومة تدعو المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته

دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام الدكتور جرهام عبد القادر، المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته وتعهداته تجاه المحتاجين في السودان. وقال في المنبر الإعلامي للوزارة اليوم ببورتسودان إن استجابة المجتمع الدولي لتوفير الاحتياجات الإنسانية ضئيلة مقارنة بتعهداته في مؤتمر باريس. واضاف قائلا: إن الحكومة منحت ١٥٢٨ تأشيرة دخول و١٠٩٤٢ من ازونات واخطارات تحرك واعفاءات جمركية وضريبية على واردات تقدر بنحو ٣٦٠ مليون دولار. إضافة إلى تسهيل إجراءات دخول المساعدات عبر معبر الطينة لعدد ٥٤٢ شاحنة إلى جانب ٦٠ ساكنة في السابق لولايات دارفور الكبرى، مؤكدا أن الحكومة رفعت عدد المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية من معبرين إلى ٩ معابر زيادة ٨٠%. سونا

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