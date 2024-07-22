الامدادات الطبية بالشمالية تؤكد إستقرار الوضع الدوائي

أكد مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الولاية الشمالية الدكتور حمد النيل الباقر أحمد أن موقف الامداد الدوائي في كل البرامج مستقر ومطمئن وذلك بفضل الله أولا ثم بجهود وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في الصندوق القومي للامدادات الطبية ووزارة الصحة بالولاية الشمالية برئاسة الدكتور ساتي حسن ساتي وزير الصحة .

وأشار في تصريح(لسونا) أن هناك حاجة بسيطة لبعض أصناف أدوية التخدير جاري معالجة توفيرها مع الصندوق القومي للامدادات الطبية واضاف أن فرع الصندوق بالولاية فرغ من عملية الجرد النصف سنوي والذي يكتسب اهمية كبيرة في ظل الظروف الماثلة وشح الموارد.

وقال دكتور حمد أن عملية الجرد تعتبر عملية إدارية وروتينية ضرورية وحتمية لضمان إستمرار توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية في وقت تزداد فيه الحاجة للامدادات الطبية بشكل كبير كما يمثل آلية رئيسية لضمان التوزيع العادل والفعال للامدادات الطبية وتحقيق الضبط والرقابة على المخزونات من النواحي المالية ووفرة الاصناف فضلا عن دوره في تحديد الفجوات وتلبية الإحتياجات العاجلة وضمان الجودة والسلامة وتحسين التخطيط والتوزيع .

وأكد في تصريحه أن وضع حجر الأساس للمستودعات الجديدة للامدادات الطبية بمدينة دنقلا خلال اليومين الماضيين على يد والي الولاية الشمالية ووزير الصحة الإتحادي في مساحة خمسة آلاف مترا مربعا بتمويل من رئاسة الصندوق القومي للامدادات الطبية ظل واحدا من المشروعات المهمة المطروحة وذلك لاهميته ودوره الكبير في معالجة مشكلة السعة التخزينية بالولاية.