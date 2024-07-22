أكد مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الولاية الشمالية الدكتور حمد النيل الباقر أحمد أن موقف الامداد الدوائي في كل البرامج مستقر ومطمئن وذلك بفضل الله أولا ثم بجهود وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في الصندوق القومي للامدادات الطبية ووزارة الصحة بالولاية الشمالية برئاسة الدكتور ساتي حسن ساتي وزير الصحة .
وأشار في تصريح(لسونا) أن هناك حاجة بسيطة لبعض أصناف أدوية التخدير جاري معالجة توفيرها مع الصندوق القومي للامدادات الطبية واضاف أن فرع الصندوق بالولاية فرغ من عملية الجرد النصف سنوي والذي يكتسب اهمية كبيرة في ظل الظروف الماثلة وشح الموارد.
وقال دكتور حمد أن عملية الجرد تعتبر عملية إدارية وروتينية ضرورية وحتمية لضمان إستمرار توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية في وقت تزداد فيه الحاجة للامدادات الطبية بشكل كبير كما يمثل آلية رئيسية لضمان التوزيع العادل والفعال للامدادات الطبية وتحقيق الضبط والرقابة على المخزونات من النواحي المالية ووفرة الاصناف فضلا عن دوره في تحديد الفجوات وتلبية الإحتياجات العاجلة وضمان الجودة والسلامة وتحسين التخطيط والتوزيع .
وأكد في تصريحه أن وضع حجر الأساس للمستودعات الجديدة للامدادات الطبية بمدينة دنقلا خلال اليومين الماضيين على يد والي الولاية الشمالية ووزير الصحة الإتحادي في مساحة خمسة آلاف مترا مربعا بتمويل من رئاسة الصندوق القومي للامدادات الطبية ظل واحدا من المشروعات المهمة المطروحة وذلك لاهميته ودوره الكبير في معالجة مشكلة السعة التخزينية بالولاية.
وحول اتفاقية التعاون المشترك التي وقعت بين الصندوق القومي للامدادات الطبية والصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الشمالية أوضح مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الولاية الشمالية أن من أهم بنود الاتفاقية إستعادة الخدمات الدوائية بالتأمين الصحي لجمهور المؤمن عليهم مشيرا الى أن الاتفاقية ستسهم بصورة كبيرة في تقديم الخدمات الصحية بشكل عام والخدمة الدوائية بصفة خاصة وتخفيف حجم المعاناة عن مواطن الولاية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر الامدادات الطبية بالشمالية تؤكد إستقرار الوضع الدوائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.