المجتمع الرقمي ومواجهة التطرف

حديثنا المستجد عن المجتمع الرقمي لا يعني أنّ هذا المجتمع متفردٌ بخصائصه الفكرية والمادية بشكل يتجاوز أنماط المجتمعات السابقة مثل المجتمع الصناعي، إلا أنّ الأحداث الحالية وحوادثها المزعجة تقودنا إلى العودة إلى ما يمكن أنْ نلحظه من مقاربات ندرك بواسطتها آلية نشأة الأحداث وتغيراتها وعلاقتها بتغيرات المجتمع التي بدورها تمكّننا من فهم أنماط التفكير والثقافة المصاحبة التي تؤول إلى تحديد السلوك الجمعي للمجتمع. في خضم هذه التحولات المجتمعية؛ فإنّ تمازج المجتمعات بما فيها الرقمية -في حاضرنا- وتفاعلها مع أحداث الحياة وحوادثها مثل تلك التي تتعلق بالتطرف بمشاربه ومآربه الكثيرة أمر لا مفرّ منه وفقًا لسنن الحياة التي تقتضي وجود الخير والشر، ومع ذلك فالتطرف وحوادثه الإرهابية مظاهرهُ قديمة سابقة للعصر الرقمي، ولكننا نضع اليد على جروح حاضرة تتصاعد وتيرتها في عصرنا الرقمي، وللتطرف صور كثيرة منها التطرف الديني بعمومه، والتطرف المذهبي داخل الدين الواحد، والتطرف العرقي؛ إذ لا يمكن أنْ نحددَ مفهومنا الدقيق للتطرف إلا بمعناه الشمولي الذي يُشير إلى وجود الخلل الفكري في المجتمع الإنساني الداعي إلى محاربة الإنسان وتقليص حق وجوده في الحياة. نحن اليوم في حقبتنا الرقمية التي تميزت عن الحقب السابقة التي مرت بها المجتمعات بأنها استطاعت أنْ تخرج الإنسان من عزلته الزمكانية، واستطاعت أن تصله بالعالم الخارجي بسرعة عالية ودقيقة عبر ما نعرفه في زمننا الرقمي بالبيانات أو المعلومات الخارجية، وإحدى هذه القدرات الاتصالية سرعة تفاعل الإنسان في المجتمع الرقمي مع أحداث العالم بأنواعها منها حوادث التطرف والإرهاب الذي لم يسلمْ منها أحد بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن البَديهِيّ أن يُحدثَ التفاعلُ المجتمعي الرقمي في نفوس أفراده شعورا نفسيا غير مألوف لمشاهد الحروب أو حوادث التطرف خصوصا في الدول التي لم تعتد هذه المشاهد مثل سلطنة عُمان؛ إذ إننا -ونحن في موجة النمو الرقمي وصعودها- أمام تحديات كثيرة منها صناعة الوعي وحركته من حيث الصناعة الإيجابية والسلبية؛

فسُبُل صناعة الوعي المجتمعي عبر الوسائل الرقمية كثيرة ومتعددة والتي يمكن تسخيرها في الجانب الإيجابي وتحديث أنماط الوعي المجتمعي بما يصب في مصلحة الإنسان ومجتمعه، وفي المقابل ثمّة مخاطر عكسية تهدد الوعي المجتمعي عبر الوسائل الرقمية نفسها التي يمكن أن توجّهَ بعضَ أفراد المجتمعات لتكون عقولًا مؤدلجةً عمياء تعمل لأجل مصالح منظمات إرهابية لها مصالحها السياسية والاقتصادية، ومن السهل في هذه الحالات أن نرى نموًا للخلايا المتطرفة التي يمكن صناعتها بسرعة كبيرة في ظل التطورات الرقمية وأدواتها الكثيرة؛ فنحن أمام تحدٍ يتعلق بتصاعد أزمة التطرف والإرهاب التي يمكن أن تكون ضريبة سلبية للتقدم الرقمي إن لم نُدرك آلية تشغيلها السلبي والسيطرة عليها، وحينها نكون بحاجة إلى فهم آلية صناعة الوعي وتولّد الأفكار في المجتمعات الرقمية عبر البحث عن وسائل مضادة ودفاعية ضد موجات التطرف الفكري والديني التي تأخذ صناعتها شكلا آخر يتوافق مع المستجدات الرقمية.يتجاوز مفهوم المجتمع الرقمي وقدراته الاتصالية والتفاعلية مفهومنا السائد والتقليدي عن مبدأ العولمة العالمية؛

حيث إننا في عصر مفتوح البيانات بما فيها الأفكار المتطرفة أو أخبار حوادثها الناتجة التي من الصعب -إن لم يكن من المستحيل- أن نوقف زحف انتشارها الذي من السهل أن تختلط فيه الحقيقة بالإشاعة والتزييف المتعمد والتي باتت جزءا من منظومة الحروب الرقمية التي يمكن أن تُستعمل في تقويض الرأي العام وتشتيت فهمه للأحداث ومعالجتها، وهذه إحدى التحديات الأخرى التي تواجه المجتمع الرقمي في ظل الانفتاح غير المقنن، وهذا ما تسعى المنظمات الإرهابية إلى تحقيقه لأجل مواصلة تمدد أعمالها الإجرامية عبر الإسناد الإعلامي والرقمي المُضلل. يأتي هنا دور أفراد المجتمع الرقمي خصوصا أصحاب الفكر والتخصص الذين تقع على عاتقهم المسؤولية في التركيز على إيجاد منطلقات فكرية مُواكِبة لنمط عقل الإنسان الرقمي الذي لا يمكن أن نعتمد على وسائلنا التقليدية في تفعيل منطلقاته بل يستوجب أن نبحث أولا في ماهية العقل الرقمي وآلية تفكيره ومنافذ الولوج إليه، ولبلوغ فهم شامل لماهية العقل الرقمي نحتاج إلى إعمال العقل التجريدي المتصل بقوانين المجتمع الرقمي ومستجداته الفكرية، ويأتي بعدها البحث في منابع الفكر المتطرف ومصابّه، وفهم آلية عمله ووسائل اتصاله وتواصله خصوصا الحديثة المواكبة للتقدم الرقمي مثل وسائل التواصل الاجتماعي الشائع منها والخفي.نمتلك في وقتنا أدوات رقمية كثيرة يمكن تسخيرها في بناء الوعي المجتمعي لمواجهة أيّ ظاهرة للتطرف وتدميرها قبل استفحالها؛ إذ تكمن الأولوية في البدء بتأسيس الوعي المجتمعي الذي يمكن اعتباره صَمامَ أمان وخط دفاع أول في مواجهة التطرف وهجماته الإرهابية،

وأحد أهم مضامين الوعي المجتمعي ترسيخ الأخلاق الإنسانية السامية التي ينص عليها الدين الإسلامي، وتجذير المواطنة والوطنية المتصلة بالولاء للوطن والذود عن أرضه ومكتسباته، وإحدى هذه الأدوات الرقمية -المساندة لرفد مشروعات الوعي المجتمعي- خوارزمية الذكاء الاصطناعي القادرة على التحليل الدقيق والسريع للبيانات الكبيرة بأنواعها المتعلقة بالتوجهات الفكرية والثقافية والدينية داخل المجتمعات؛ إذ من السهل اكتساب هذه البيانات وجمعها من الوسائل الرقمية ومنصاتها، وأن تتولى خوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليلها وفهم تفاعلها ونشاطها وتحديد أولويات مواجهة الضار منها وسبل بناء الوعي الإيجابي الذي ينبغي أن يستوطن داخل المجتمعات الإنسانية ويحل محل أيّ فكر شاذ كاره للإنسان ووجوده، واستنادا إلى المعطيات يمكن تحديث أنظمة التعليم وبرامجها وطرق استثمار الأدوات الرقمية ومنصاتها بما يصب في رفد الوعي المجتمعي.يظل ما سقناه أعلاه مجرد أطروحات عامّة غير تفصيلية لا تعني وجود الارتباط المطلق بين التطرف والمجتمع الرقمي أو أنظمته الرقمية إلا من حيث إمكانية تصاعد موجة التطرف وتمددها بسبب التقدم الرقمي الذي يعتبر سلاحا ذا حدين، ولكن نحاول عبر هذا المقال أن نستدعي انتباه كل ذي شأن بقضايا المجتمع وصون أمنه واستقراره، وبعيدا عن التقدم الرقمي ودوره السلبي والإيجابي نحتاج إلى إيضاح أفضل لمعنى التطرف المقصود الذي يمكن أن نتتبع ظواهره ونشاطاته عبر التاريخ؛ لنجد أنّ التطرف له جذوره التاريخية الموغلة في القِدَم، والذي وإن غلب على مظاهره الطابع الديني فإنه يقوم على منطلقات سياسية واقتصادية تأتي لخدمة أهداف مجموعات متطرفة تتستر في معظم حالاتها بستار ديني أو عرقي؛ ومن السهل أن نتتبع ظاهرة الهجمات الإرهابية التي تحمل في شكلها الظاهر نزعات دينية ومذهبية متطرفة لنجد أنّ أصلها ذو طابع سياسي عميق يتجدد مع كل حقبة تاريخية من حيث الشعار والتوجّه الذي يمكن بواسطته كسب المؤيدين من أصحاب العقول المنقادة إلى القطيع اللاواعي؛

وفي حقبتنا الرقمية لم تغبْ -بكل تأكيد- أهمية استغلال التقدم الرقمي وأدواته الذكية عن أجندة هذه المنظمات الإرهابية التي نرى -مثلا- في وقتنا منظمات مثل «داعش» متصدرةً مشهدَ الإرهاب، ولكن بصمات الصهيونية حاضرة فيها بكل وضوح؛ فيمكن أن ندركها عبر أدلة كثيرة أسهلها استيعابا أن كل هذه الهجمات الإرهابية تصب في تحقيق المصالح الصهيونية التي تتمثل في حاضرنا بالكيان الصهيوني المحتل الذي نشطت خلاياه الخارجية مؤخرا لمساندة مشروعه الإجرامي في فلسطين، ولا نجد سلاحا أفضل من الجاهزية الرقمية التي يمكن أن ترفد أنظمة مراقبتنا عبر التحليل وتقديم الحلول، وقبلها -كما أسلفت- البحث في ماهية العقل الرقمي لفهم نزعاته الفكرية ومنهجية صناعة الوعي في داخل مجتمعاته عبر تجديد الخطاب الديني والفكري بوجود الإسناد الرقمي.

د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني

جريدة عمان

