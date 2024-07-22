المواصفات تعلن إنسياب الواردات بمعبر القلابات الحدودي

اعلنت د. مشاعر خليل إدريس مدير قطاع القضارف مواصلة العمل بمعبر القلابات لكافة السلع الورادة وأجراء عمليات التفتيش والتحليل الفيزيائي بفرع القلابات خدمة لجمهور اصحاب العمل والمستوردين وتسهيل التجارة وازالة العوائق. جاء ذلك لدى زيارتها التفقدية بناء على توجيهات الادارة العليا للوقوف على حجم العمل ميدانيا وتحديد الاحتياجات ورفع المقترحات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتطوير العمل بمعبر القلابات . وأبدى العقيد عثمان الضو مدير معبر القلابات ترحيبه بمواصلة عمل المواصفات والمقاييس بالقلابات مؤكدا تعاونه مع الهيئة لتطبيق المواصفات القياسية على كافة السلع الوارده عبر المعبر وتفعيل اللوائح والقوانين للجهات ذات الصلة خدمة للمستهلك والاقتصاد الوطني. سونا

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