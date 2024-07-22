مرحباً بسفير دولة إيران.. عودة مطلوبة ومباركة لعلاقات الخرطوم بطهران.. خسر السودان كثيراً بالقرار الأهوج والمتسرع لقطع العلاقات السودانية الإيرانية.. القرار الذي كانت طريقة اتخاذه دليلاً دامغاً علي بؤس سنوات الإنقاذ في أيامها الأخيرة حيث ذهبنا بجيشنا إلي المشاركة في عاصفة الحزم بلا ضمانات وكانت النتيجة مانعايشه الآن من آثار تلك العاصفة علي أمننا القومي وعلاقاتنا التاريخية بالشعب اليمني الشقيق الذي كنا نبعث إليه الأساتذة والمعلمين والمربين لنشر العلم والتربية وكريم الأخلاق وعُدنا إلي هذا الشعب الصابر في عاصفة لنرسل السلاح والذخيرة ونشارك في حربٍ لا ناقة لنا فيها ولا جمل..

مرحباً بسفير دولة إيران التي لم تخسر شيئاً أثناء سنوات قطع العلاقات ولم تصدر عن قيادتها الرشيدة كلمة واحدة تنتقد فيها تلك الخطوة الغريبة..

مرحباً بإيران التي عادت إلينا في مرحلة تخلّي عنا فيها من كنا نظن أنهم أقرب إلينا في الهم والغم لكنهم تركونا نواجه مصيرنا وحدنا.. نحتاج لإيران لتقف معنا في وجه العاصفة فالمؤامرة واحدة.. والعدو واحد وإن اختلفت أسلحة وأماكن المعركة..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد