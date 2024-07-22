ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

استمرارًا للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 3 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بوابة الفجر

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