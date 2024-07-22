أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال غاضبة من قبل المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد فاجأ رجل سوداني, مقيم بالمملكة العربية السعودية المتابعين أثناء ظهوره في حفل افتتاح إحدى المحلات السودانية بحي “غبيرة” بالعاصمة الرياض. حيث قام الرجل بتقبيل رأس الراقصة والمودل السودانية الشهيرة آية أفرو, التي ظهرت كضيفة شرف ومقدمة للاحتفال الذي حضره المئات من السودانيين بغبيرة. وعلى الرغم من أن تصرف الرجل تجاه الراقصة أفرو, جاء عفوي كتعبير عن فرحته بحصوله على جائزة عبارة عن هاتف, إلا أن جمهور مواقع التواصل قام بانتقاده بشكل كبير مع تعليقات ساخرة من تصرفه مقارنة بعمره. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الفيديو الذي أثار ضجة غير مسبوقة.. رجل سوداني (يُقبل) الراقصة آية أفرو أثناء تقديمها احتفال بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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