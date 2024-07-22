شاهد بالفيديو.. الفنانة ريماز ميرغني ترقص وتتفاعل خلال حفل زواجها

تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة المعروفة ريماز ميرغني, وهي تتفاعل خلال حفل عقد قرانها. https://www.facebook.com/reel/832712675493376 وظهرت نجمة برنامج “أغاني وأغاني”, وهي تتفاعل في الرقص على أنغام إحدى الأغنيات التي تغنت بها زميلتها الفنانة إيلاف عبد العزيز. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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