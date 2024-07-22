شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يهاجم الراقصة آية أفرو والرجال المرافقين لها بعد أن شاهدها في إحدى الاحتفالات بالسعودية والجمهور يشيد به: (تسلم البطن الجابتك والعزة بيك والله)

حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بإعجاب الآلاف من المتابعين الذين قاموا بمشاركته عبر السوشيال ميديا.

وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد قام شاب سوداني, كان حاضراً لافتتاح إحدى المحلات السودانية بحي غبيرة بالعاصمة السعودية الرياض, بتعنيف الراقصة والمودل آية أفرو, والوفد المرافق لها.

وكانت آية أفرو, قد حضرت افتتاح المحل وقامت بتقديم الاحتفال من داخل المحل رفقة عدد كبير من معجبيها الذين بحراستها والدفاع عنها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الشاب غاضباً من أفعال بعض السودانيين داخل المحل لحظة وصول المودل أفرو.

وأطلق الشاب انتقادات عنيفة للراقصة التي لم تتقبل انتقاداته معبرة عن غضبها, وعلى الجانب الآخر فقد أشاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالشاب الذي تم وصفه بإبن البلد, وكتب أحدهم معلقاً (تسلم البطن الجابتك يا ود البلد) وكتب آخر: (العزة بيك والله).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)