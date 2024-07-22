شاهد بالفيديو.. قبل أيام قليلة من مقتله.. “البيشي” يسخر من التوم هجو ويطالبه بالحضور لأخذ “كريمات” البشرة التي قام بتجهيزها له وساخرون: (يا حليلك ناس هجو ودوك السماء ذات البروج)

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو, للقائد الميداني لقوات الدعم السريع, عبد الرحمن البيشي, الذي لقى حتفه قبل يومين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصوير للبيشي, قبل أيام قليلة من مقتله على يد غارة جوية للجيش استهدفت مكان تواجده.

وظهر “البيشي”, خلال المقطع وهو يسخر من رئيس مسار الوسط بالجبهة الثورية السودانية، التوم هجو, طالباً منه الحضور من بورتسودان لأخذ “كريمات” البشرة التي قام بتجهيزها له.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن “البيشي”, كان قد ظهر في أكثر من مقطع سابق وهو يهاجم التوم هجو, ويسخر منه وهو ما دفع متداولو المقطع لكتابة: (يا حليلك ناس التوم هجو ودوك السماء ذات البروج).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)