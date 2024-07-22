بطل «سر طاقية الإخفاء».. وفاة الفنان المصري أحمد فرحات – صورة

غيب الموت الفنان المصري أحمد فرحات، عن عمر 74 عاماً، بعد أزمة صحية لازمته خلال الأيام الماضية.

وتعرض فرحات لجلطة في المخ قبل أيام، نُقل على أثرها إلى المستشفى، وتدهورت حالته خلال الساعات الأخيرة، ليفارق الحياة، بحسب صحيفة اليوم السابع.

وطلبت أرملة الفنان الراحل من محبيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة، مشيرةً إلى أن أسرته لم تحدد بعد موعد ومكان جنازته.

وحقق أحمد فرحات شهرة واسعة وقت مشاركته كطفل في عدد من أفلام السينما المصرية خلال فترة الستينيات، من أبرزها «سر طاقية الإخفاء» و«إشاعة حب»، ثم اختفى لما يزيد عن 50 عاماً قبل أن يعود خلال السنوات الأخيرة للمشاركة في بعض الأعمال الفنية.

صحيفة الخليج