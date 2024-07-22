إدارة السياحة بكسلا تؤكد استغلال الخلايا النائمة لبعض الفنادق

كشف قاسم محمد أحمد علي، مدير الإدارة العامة للسياحة بولاية كسلا ل (التيار) أن الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد لم يجعل السياحة بولاية كسلا مكتوفة الأيدي.

وقال إن الإدارة عملت على ترقية المواعين السياحية والمنشآت والعمل علي متابعتها لما تقتضيه الظروف التي تمر بها البلاد حتى نفوت الفرصة على المندسين وأصحاب الأهواء الذين يرتمون في أحضان الغير لتدمير السودان، وأكد وجود تنسيق بين السياحة ولجنة أمن المحلية، ويوجد حصر لكل المواعين من فنادق ولكوندات وأضاف كنا نعاني من مشكلة الشقق المفروشة في الاحياء وكانت تسبب لنا ارق لاننا لم نستطع متابعتها متابعة دقيقة واردف قائلا : بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في خلال شهر حصرنا اكثرمن (100) شقة ومن خلالها توصلنا لمعلومات أمنية وكان الفضل للجنة أمن المحلية في رصدها ومتابعتها واضاف نحن لن نألوا جهدا .

اذا توفرت لنا المعينات في حماية الوطن، .واضاف قاسم جمعنا كل أصحاب المنشآت السياحية وقمنا بتنويرهم ودعمهم لمعركة الكرامة واشار الی ان عمليات التنوير لأصحاب المنشآت كان لها اثر كبير حيث وصلت كمية من البلاغات التي تحركت فيها الأجهزة الأمنية بسرعة لوجود بعض الخلايا النائمة وتم القبض عليها، وتابع وللاسف هناك بعض الخلايا التي تتخذ الفنادق نقطة لهروبها من المليشيا وبعضهم غادر الفندق دون ان يتعرف عليه صاحب الفندق واعلن عن بذلهم جهود لاستيعاب مستنفرين تم توزيعهم على الفنادق والاحياء للقيام بدورهم الوطني في دعم معركة الكرامة.

التيار