شرطة ولاية الخرطوم تدشن أسطول المركبات الجديد دشن الفريق شرطة (حقوقي) د/ إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة ولاية الخرطوم الأسطول الجديد من المركبات والتي صادق عليها السيد المدير العام لقوات الشرطة سعادة الفريق أول (حقوقى) خالد حسان محي الدين وذلك لدفع العملية الأمنية بمحلية كرري بحضور أعضاء هيئتى القيادة والإدارة بشرطة الولاية ومدراء شرطة المحليات وعبر سيادته عن شكره وإمتنانه للسيد المدير العام لقوات الشرطة لمتابعته اللصيقة لمجريات الأحداث وتطوراتها بولاية الخرطوم ودعمه المتواصل لكافة أنشطة وبرامج شرطة الولاية وإهتمامه بتوفير متطلبات ومعينات العمل وبما يمكن شرطة الولاية من القيام بواجباتها والإضطلاع بمهامها فى حفظ الأمن والإستقرار وتأمين عودة المواطنين للمناطق التى تشهد هدوءا وإستقرارا

وأشاد سيادته بأداء ومهنية وإحترافية منسوبى شرطة الولاية وتضحياتهم وفدائيتهم وإستبسالهم فى الزود عن حياض الوطن مساندة لقوات الشعب المسلحة فى معركة الكرامة ضد المرتزقة والمارقين من مليشيا الدعم السريع المتمردة مضيفا أن هذه المركبات سوف تسهم إسهاما فاعلا فى ترقية الأداء وتجويد العمل بتعزيز وتوسيع الإنتشار الشرطى مكافحة للجريمة بكافة أنواعها وتعزيزا لركائز الأمن والإستقرار وتقدم سيادته أصالة عن نفسه وإنابة عن عموم منسوبى شرطة الولاية من الضباط وضباط الصف والجنود بالتهنئة الخالصة والأمنيات الصادقة للسيد المدير العام لقوات الشرطة بمناسبة ترقيتة لرتبة الفريق اول شرطة والتى صادفت اهلها بنيله ثقة السيد رئيس المجلس السيادى بالترقية التي صادفت أهلها ويزفون التهنئة كذلك للسيد الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله بمناسبة تعيينه نائباً للمدير العام لقوات الشرطة ومفتشا عاما لقوات الشرطة متمنين لهما التوفيق والسداد بتحقيق الأمن والإستقرار . إعلام الشرطة

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