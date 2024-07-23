أمجد فريد: موقف ووجود قوات الدعم السريع لا يتوافق مع الحياة السلمية والآمنة في السودان

قال المستشار بمجلس الوزراء السوداني السابق أمجد فريد بأن موقف ووجود قوات الدعم السريع لا يتوافق مع الحياة السلمية والآمنة في السودان. وهي قوات لا تمثل الشعب السوداني. الجزيرة – السودان

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