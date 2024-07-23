«5 جنيهات» تتسبب في نزاع قضائي أمام مجلس الدولة.. ما القصة؟

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة المصري، على أنه لا يجوز فرض الضريبة المقررة بموجب قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأُسرهم، على خدمات الفحص الطبي التي تقدمها إدارة الحجر الصحي بمديرية الشؤون الصحية، بمحافظة جنوب سيناء، للمسافرين القادمين من مناطق موبوءة إلى ميناء طابا هايتس البحري.

وقالت الجمعية العمومية في فتواها إنه طلب منها الرأي القانوني في قيام إدارة الحجر الصحي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جنوب سيناء بمخاطبة المدير العام لميناء طابا هايتس البحري، بشأن تحصيل مبلغ 5 جنيهات قيمة الضريبة المقررة بالقانون رقم (4) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأُسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018، على خدمات الفحص الصحية المقدمة إلى كل راكب على حدة ضمن ركاب السفن القادمة إلى الميناء من مناطق موبوءة، وليس على إجمالي الفاتورة المستخرجة للسفينة، والتي تشمل جميع الركاب؛ لذا طلبوا الإفادة بالرأي.

المصري اليوم