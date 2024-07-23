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فيكي هوكينز: ندعو الدول الشريكة والهيئات الإقليمية إلى زيادة الضغط على الأطراف المتحاربة بالسودان

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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حرب السودان

قالت المدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود فيكي هوكينز بأننا ندعو جميع الأطراف المتحاربة في السودان لضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، والسماح للجرحى والمرضى بالحصول على الرعاية الصحية

– ندعو الدول الشريكة والهيئات الإقليمية إلى زيادة الضغط على الأطراف المتحاربة بالسودان للالتزام بتعهداتها لحماية المدنيين.

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الشرق للأخبار

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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