فيكي هوكينز: ندعو الدول الشريكة والهيئات الإقليمية إلى زيادة الضغط على الأطراف المتحاربة بالسودان

حرب السودان قالت المدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود فيكي هوكينز بأننا ندعو جميع الأطراف المتحاربة في السودان لضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، والسماح للجرحى والمرضى بالحصول على الرعاية الصحية – ندعو الدول الشريكة والهيئات الإقليمية إلى زيادة الضغط على الأطراف المتحاربة بالسودان للالتزام بتعهداتها لحماية المدنيين. الشرق للأخبار

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