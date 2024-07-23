خلال تخريج شرطة متخصصة في حرب المدن.

*والي الخرطوم : قواتنا المسلحة ستتجه قريبا لتحرير كل أجزاء ولاية الخرطوم*

دفعت ولاية الخرطوم اليوم بقوات جديدة متخصصة في حرب المدن دعما لتقدم العمليات لتحرير الأحياء السكنية من بقايا المليشيا المتمردة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة خاطب القوة المتخرجة مؤكدا أن الحرب في خواتيمها وسنتجه قريبا نحو كل الاتجاهات وقال إن اختباء المليشيا في المنازل والمرافق العامة اطال أمد الحرب من واقع حرص الجيش للحفاظ على ممتلكات وأرواح المواطنين وأضاف أن هؤلاء المتخرجين الي جانب دورهم في المعركة فان الشرطة استطاعت إعادة الخدمة لعدد من أقسامها باحياء أمدرمان القديمة ولفت الى ان المرحلة القادمة هي اكبر من ملحمة دحر العدو وهي التصدي للمهددات الأمنية وشرعنا في ذلك بإصدار أوامر الطوارئ وتكوين الخلية الأمنية التي استطاعت في وقت وجيز القبض علي افراد المليشيا والمتعاونين معهم بجانب القبض على المنهوبات كما فرضنا حظر التجوال وحظر المواتر ونشدد على منع حمل السلاح في الأسواق وستبدأ حملة اخلاء الاجانب بعد (٥) ايام ومن لم يغادر طوعا سنتخذ ضده الاجراءات الرسمية ونوه الى القبض على الأجانب في مناطق العمليات والعثور عليهم بين القتلى وتطرق الى

إعادة تشكيل اللجنة العليا للإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية وفقا للائحة التي صدرت من رئيس مجلس السيادة وبلغ عدد المدربين ٥٠ الف من المقاومة الشعبية منهم (8) الف في الصفوف الأمامية وستكون داعمة لمعركة الكرامة والإسناد.

مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة دكتور إبراهيم شمين قال أن التدريب يمثل أولوية قصوى وتم خلال الشهور الاخيرة تدريب أكثر من (١٠٠٠) فرد من بينهم ٧٤ ضابط واضاف: التدريب المتقدم يحقق نتائج ايحابية ويوفر الزخائر والمعدات ويحقق الهدف باسرع وقت وبكفاءة عالية وطالب المتخرجين بتحهيز انفسكم (ح نفك ليكم اللجام تدريجيا)

مدير إدارة تدريب الضباط والجنود

اللواء شرطة عبد الله أبكر أكد أن سياسة قيادة الشرطة تأهيل افرادها رغم أن كل مواعين التدريب تم نهبها وتخريبها بواسطة المليشيا المتمردة لكن مع ذلك نحن لم نتوقف ونفذنا

(١٠) دورات والآن جنودنا في الخطوط الأمامية وتعهد بالمضي قدما في برامج التدريب ولدينا الآن أكثر من دورات تدريبية بالولايات ونخطط لدورة عن المتفجرات تنفذها الادلة الجنائية.

مدير شرطة محلية أمدرمان اللواء شرطة صالح حسن بخيت قال ان المتخرجين نالوا تدريبا متقدما سيحدد ملامح المرحلة القادمة في تحرير ما تبقى من جيوب بامدرمان

وشارك في الإحتفال ممثل قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية اللواء دكتور أمير سليمان ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء أمن الحسن علي محمد صالح ومديري شرطة المحليات ومديري الادارات العامة بالشرطة.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم