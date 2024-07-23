البرهان يهنيء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بذكرى العيد الوطني لبلاده

البرهان و السيسي - ارشيفية

بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.

وقال البرهان في برقيته ” يطيب لي وأنتم تحتفلون بالعيد الوطني لبلادكم، أن أتقدم لفخامتكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني بأحر التهاني وأعظم التبريكات مقرونة بتمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافيه وللشعب المصري الشقيق بالتقدم والإزدهار ، و قد حقق مزيداً من التقدم والتطور تحت قيادتكم الرشيدة”

وعبر رئيس مجلس السيادة عن تقديره العميق لدور مصر حكومة وشعباً لدعمها اللامحدود لقضايا السودان ، مما يعكس متانة العلاقات بين البلدين، وعمق روابط الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين.

وجدد البرهان حرصه على مواصلة العمل المشترك بين القيادة في البلدين من أجل تطوير علاقات التعاون المتميزة وتوسيع مجالاتها والإرتقاء بها لما فيه خير ومنفعة الشعبين الشقيقين،

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