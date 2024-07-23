فيلم جوازة توكسيك يهز عرش السينما في السعودية.. ما القصة؟

فاجأ الجمهور السعودي صناع الفيلم المصري جوازة توكسيك، وحظى بإقبال جماهيري ضخم في المملكة العربية السعودية على مدار الأسبوع الماضي، واعتلى قمة شباك التذاكر هناك متفوقًا على 45 فيلم تتنافس في دور العرض بالمملكة.

وجنى فيلم جوازة توكسيك في ثالث أسابيع عرضه في السعودية قرابة 75 مليون و752 ألف جنيه، مقابل بيع 122.2 ألف تذكرة، ليرتفع إجمالي إيراداته هناك إلى 183 مليون و756 ألف جنيه، مقابل 293.4 ألف تذكرة.

وكان فيلم جوازة توكسيك اكتفى أمس الأحد بإيرادات متوسطة في دور العرض المصرية محققًا فقط 262 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في 19ليلة عرض إلى 5 مليون و798 ألف جنيه.

يتقاسم بطولة فيلم جوازة توكسيك الفنان محمد أنور، الفنانة ليلي علوي، بيومي فؤاد، إنتاج زيد الكردي، وهو الفيلم الذي ينافس ضمن موسم أفلام صيف 2024، في 51 دار عرض.

تدور قصة فيلم «جوازة توكسيك» حول كريم وفريدة اللذان يريدان الزواج. تتصادم العوالم ببعضها عند التقاء العائلتين. عائلة كريم محافظة ووالداه لا يوافقان على خلفية فريدة الليبرالية المتحررة، فيلجآن إلى سلسلة من الحيل والمقالب المضحكة لإيقاف الزفاف.

فيلم «جوازة توكسيك» 100 دقيقة، ويعرض للجمهور العام دون تصنيف عمري، ويتقاسم بطولته الفنانة ليلي علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة وتامر هجرس ومن إخراج محمد كريم وتأليف لؤي السيد.

يذكر أن الشركة المنتجة سبق أن قدمت العديد من أهم أفلام السينما المصرية، منها البعض يذهب إلى المأذون مرتين، الحفيد، النظارة السوداء، صراع في النيل، عيلة زيزي، دعاء الكروان، بين السما والأرض، رصيف نمرة 5، شاطئ الذكريات.

المصري اليوم