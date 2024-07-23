المنظمة العالمية للطيران المدني ( الإيكاو) تتجه لفتح المجال الجوي لشرق السودان الأربعاء لتخفيف الضغط علي المياه الإقليمية بعد عاصفة الأعطال العالمية التي طالت الأنظمة المشغلة للمطارات وشركات الطيران العالمية.. القرار المرتقب سيؤدي لزيادة الرحلات العابرة عبر المجال الجوي لشرق السودان حيث يتوقع عبور أكثر من 30 رحلة للخطوط الأثيوبية وحدها.. نشرة فتح المجال الجوي لشرق السودان سيتم إعلانها من دولة جارة للسودان.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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