حظي مقطع فيديو متداول لمواطن سوداني, بالمملكة العربية السعودية, بإعجاب كبير من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قدم الرجل السوداني, موقفاً جميلاً أكد من خلاله الاقتداء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه: (حب لأخيك ما تحب لنفسك).
ووفقاً للمقطع المتداول فقد أجرى أحد النشطاء مقابلة مع المواطن السوداني, بإحدى شوارع المملكة التي يقيم فيها.
https://www.facebook.com/reel/475691338507127
وخير الناشط ومقدم الفقرة المصورة, الرجل ما بين أخذ الظرف الذي في يده أو إعطائه لغيره قد يكون أحوج منه.
السوداني لم يتردد مطالباً مقدم الفقرة بمنحه لغيره, ليتفاجأ بهدية عبارة عن 500 ريال, تم منحها له بسبب موقفه الجميل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. سوداني بالمملكة العربية السعودية يحصل على جائزة مالية في الشارع العام بعد موقف قدم فيه الخير لغيره قائلاً: (حب لأخيك ما تحب لنفسك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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