عقار يطلع على أداء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

إطّلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير على أداء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمجلس الأعلى للحج والعمرة وجهودهم لإنجاح حج هذا العام.

وثمن سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف دكتور أسامة حسن محمد،الدور الكبير الذي ظلت تقوم به الوزارة والمجلس لخدمة ضيوف الرحمن والعمل في ظل الظروف الراهنة وتقديم كافة الخدمات للحجاج بصورة طيبة ومشرفة.

من جانبه قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف تقريرا مفصلا حول أداء بعثة الحج للعام ١٤٤٦هجرية موضحا أن البعثة واجهت تحديات كبيرة في الترتيب للبعثة جراء تداعيات الحرب.

وأشار سيادته إلى أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للحج والعمرة استطاعت تقديم كافة الخدمات للحجيج وتذليل كافة العقبات التي واجهت البعثة لاسيما الأمنية والإقتصادية الممثلة في ارتفاع أسعار تكلفة الحج.

سونا