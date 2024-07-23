المتحدث بإسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن نبيل عبدالله : تقرير الجارديان مضلل ويفتقر للشفافية ومحاولة يائسة لتشويه صورة الجيش

الجيش السوداني - الناطق الرسمي

وصف العميد الركن نبيل عبدالله، الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة، التقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية على موقعها الإلكتروني، والذي نسب تصرفات محددة لجنود من القوات المسلحة، بأنه “يفتقر تماما إلى الشفافية والحياد، ومحاولة يائسة لتشويه سمعة القوات المسلحة التي عرفها الشعب السوداني دوما بأنها مخلصة لمواطنيها وحامية لشرفهم وأرضهم وكرامتهم”.

و قال العميد الركن نبيل إن الصحيفة لم تلتزم بأي معيار مهني يضمن شفافية وتوازن تقريرها ويبدو أنها تحمل دوافع خفية.

وأضاف العميد نبيل أن التقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان على موقعها الرسمي احتوى على مغالطات وأكاذيب صارخة ضد أفراد القوات المسلحة في أم درمان.

وأشار إلى أن مراسلة الصحيفة تجنبت تماما الإتصال بأي من أفراد القوات المسلحة لعرض ما ادعت أنها حصلت عليه من قصص النساء اللاتي زعمن تعرضهن للإنتهاكات، فضلا عن أن المراسلة لم تطلب تصريحا رسميا من السلطات للعمل في المنطقة، وهو ما يثير المزيد من الشكوك حول دوافع التقرير ويشير إلى أن مهمة الصحافية ربما تكون إخفاء أجندة لخدمة جهات تعمل عمدا وبجد على تشويه صورة القوات المسلحة السودانية.

واختتم العميد الركن نبيل تصريحه مؤكدا أن الدليل الأكيد لدحض مثل هذه الإتهامات الملفقة هو أن المواطنين العاديين يفرون من أي منطقة تدخلها مليشيا الدعم السريع الإرها_بية ويلجأون إلى المناطق التي توجد فيها القوات المسلحة لأنهم يشعرون بالأمان على أرواحهم وممتلكاتهم وشرفهم.

○ الجدير بالذكر أن التقرير تم حذفه لاحقا .