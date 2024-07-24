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بالميني جيب .. شاهد نسرين طافش تثير الجدل بالسوشيال ميديا

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اسماء عثمان 0 تبليغ

نسرين طافش

تصدَّرت الفنانة نسرين طافش تريند السوشيال ميديا بعد تداول صور من العرض الخاص لفيلمها الجديد.

وكانت قد ظهرت الفنانة نسرين طافش خلال حضورها العرض الخاص لأحدث أفلامها “السيستم” الذى تم عرضه مساء اليوم، بإحدى سينمات التجمع الخامس .

وتألقت نسرين طافش بملابس جريئة جدًا بميني جيب أبيض وبلوزة كروهات أبيض في أحمر مع شنطة بيضاء وحذاء بكعب عال أبيض.

والتقطت نسرين طافش صورًا بإطلالاتها التي أثارت الجدل علي السوشيال ميديا بشكل كبير .

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صدى البلد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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