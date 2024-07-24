بالميني جيب .. شاهد نسرين طافش تثير الجدل بالسوشيال ميديا

تصدَّرت الفنانة نسرين طافش تريند السوشيال ميديا بعد تداول صور من العرض الخاص لفيلمها الجديد.
وكانت قد ظهرت الفنانة نسرين طافش خلال حضورها العرض الخاص لأحدث أفلامها “السيستم” الذى تم عرضه مساء اليوم، بإحدى سينمات التجمع الخامس .
وتألقت نسرين طافش بملابس جريئة جدًا بميني جيب أبيض وبلوزة كروهات أبيض في أحمر مع شنطة بيضاء وحذاء بكعب عال أبيض.
والتقطت نسرين طافش صورًا بإطلالاتها التي أثارت الجدل علي السوشيال ميديا بشكل كبير .
صدى البلد
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