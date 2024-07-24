خلافات طاحنة تطيح شقيق البيشي من مقعد خلافته في قيادة مليشيا التمرد وابن عمه حميدة البيشي يتسلَم القيادة خلفاً له بعد مقتله .. تصدعات عنيفة تضرب قوات البيشي وبعضهم يرفض مواصلة القتال.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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