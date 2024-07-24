شرطة ولاية البحر الأحمر تنظم طابور إستعراض القوة بمدينة بورتسودان – صور

استعراضاً لقوتها وإعلانا لكامل جاهزيتها للتعامل مع مستجدات الأحداث وردع كل من تسول له نفسه العبث والتلاعب بأمن الوطن وإستقرار المواطن نفذت رئاسة شرطة ولاية البحر الأحمر طابور إظهار القوة الذى إنطلق من حوش البلك ( إدارة التدريب) وطاف وجاب شوارع مدينة بورتسودان مرورا بحكومة الولاية ووزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة حيث كان فى إستقباله السيد اللواء ركن(م) مصطفى محمد نور والى ولاية البحر الأحمر المكلف والسيد المدير العام لقوات الشرطة الفريق اول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين والسيد اللواء شرطة سامى حريز رئيس هيئة التدريب المشرف على شرطة الولاية والسيد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة (حقوقى) د/ نصر الدين محمد فضل المولى.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفي للشرطه ) أن الطابور حظى بمشاركة فاعلة وناشطة لكافة مكونات قوات الشرطة بالولاية بإدارتها العامة والمتخصصة ودوائرها وأقسامها وقد بعث برسائل تطمينية للمواطنين مفادها ان قوات الشرطة فى الميدان وأنها ستظل حادبة على تحقيق الامن والإستقرار وحماية الأرواح والممتلكات وكانت هنالك ثمة رسائل تحذيرية وإنذارية للمتربصين والمرتزقة والماجورين بجاهزية قوات الشرطة لردع وحسم كافة مظاهر الإجرام والتفلتات الأمنية التى تزعزع الأمن والإستقرار وقد تفاعل المواطنون بصورة لافتة مع طابور العرض بالتهليل والتكبير والتصفيق وزغاريد النساء مما يؤكد على قوة تلاحم وتضامن قوات الشرطة مع المواطنين إمتدادا للعلاقات الأزلية التى تجمع بينهما.

المكتب الصحفي للشرطة