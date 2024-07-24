قال إبراهيم الميرغني القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بأنه حتى منتصف أغسطس المقبل تبقى آمال أهل السودان معلقة بأي حل ينهي هذه الكارثة ويوقف هذا الموت والخراب والدمار. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم الميرغني: حتى منتصف أغسطس المقبل تبقى آمال أهل السودان معلقة بأي حل ينهي هذه الكارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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