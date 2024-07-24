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إبراهيم الميرغني: حتى منتصف أغسطس المقبل تبقى آمال أهل السودان معلقة بأي حل ينهي هذه الكارثة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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قال إبراهيم الميرغني القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بأنه حتى منتصف أغسطس المقبل تبقى آمال أهل السودان معلقة بأي حل ينهي هذه الكارثة ويوقف هذا الموت والخراب والدمار.

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الجزيرة – السودان

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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