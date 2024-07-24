مرور ولاية القضارف يدشن برامج التوعية المرورية لطلاب المدارس

برعاية السيد مدير شرطة لاية القضارف اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد أحمد وإشراف السيد مدير مرور الولاية العقيد شرطة عبدالغفار حسين وبتشريف السيد وزير التربيه والتوجيه بولاية القضارف وممثل مدير شرطة الولاية ومديرى إدارات التعليم ببلدية القضارف وريفي وسط القضارف إحتفلت إدارة المرور بالولاية بتدشين برامج التوعية المرورية لطلاب المدارس بمدرسة دارالعلوم الخاصة التى إستضافت الفعاليات.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أوضح المقدم شرطة شرطة الجنيد الحاج عبد الله الجاموس ممثل مدير المرور بالولاية أن أدارة المرور درجت على تنظيم وقيام مثل الفعاليات خاصة بين فئات الطلاب تحقيقا لسلامتهم من خلال إنفاذ برامج التثقيف والمعرفة بالإرشادات المرورية وكيفية عبور الطرق بالصورة الصحيحة والسليمة ومعرفة الإشارات المروريةالمختلفة وعلامات العبور والمشاة وعلامات العصا البيضاء مضيفا أن هذه البرامج الإرشادية المرورية التوعوية التى نفذتها ادارة المرور بالولاية اسهمت إسهاما ملحوظا فى تحقيق السلامة المرورية ووجدت الإشادة والقبول والإستحسان من المشاركين من التنفيذيين ومدراء التعليم ومدراء المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور وأن المشاركة جاءت فاعلة وبناءة ومفيدة بنتائجها الإيجابية فى معرفة التعامل مع الطرق المرورية مضيفا أن هذه البرامج تكتسب أهمية بالغة فى الوقت الراهن حيث تشهد مدينة القضارف إكتظاظا مروريا بتكدس العربات الذى فاق طاقة المدينة بشوارعها وتقاطعاتها نتيجة لنزوح أعدادا كبيرة من المواطنين من الولايات المتأثرة بالحرب.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) بمشاركة العديد من المدارس وإدارة الصحة المدرسية بوزارة التربية ومديرى إدارات التعليم ببلدية القضارف وريفى وسط القضارف ولفيف من المواطنين وأولياء الأمور.

المكتب الصحفي للشرطة