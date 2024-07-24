شهود عيان : مجموعات من جنود مليشيا التمرد يتركون مواقعهم القتالية داخل مدينتي الدندر وسنجة وينسحبون إلي الخرطوم وولاية الجزيرة تمهيداً للمغادرة إلي دارفور وكردفان.. الجنود المنسحبون تركوا عرباتهم القتالية وأستبدلوها بعربات المواطنين المنهوبة.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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