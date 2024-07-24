اردول: من المهم قبول الدعوة المقدمة من الخارجية الأميركية للتفاوض في جنيف

من المهم قبول الدعوة المقدمة من الخارجية الأميركية للتفاوض في جنيف، حول المسارين الامني والإنساني فقط، فهذه فرصة لاينبغي تضيعها تحت اي مبررات، الأجندة المطلوبة في مسار التفاوض الأمني واضحة ومعروفة فالتهيب من المنابر لن يفيد ، الوصول لوقف إطلاق نار شامل وهذا يجب ان يشمل ضمن موضوعات اخرى جميع الأطراف المتقاتلة في الميدان فليست الحرب حاليا بين القوات المسلحة والدعم السريع وحدهما،

فهنالك حركات ايضا تخوض الحرب من نواحي متعددة، ينبغي على الوسيط الأمريكي أن يوصل جميع هذه البنادق لطاولة التفاوض وفي مرحلة ما يحتاج ان يوائمها مع اتفاقية جوبا ايضا، صمت جميع هذه البنادق وللابد في منبر تفاوضي سيؤسس لإجراءات سياسية جديدة ومختلفة تختلف عن سابقاتها. الوضع الانساني لا ينتظر من ناحية فهنالك حالات سوء التغذية بدأت وسجلت حالة وفاة من الجوع في جنوب كردفان، يجب تدارك هذه المشكلة بشكل سريع ايضا استغلالا لهذا المنبر، ضرورة التمسك بإعلان جدة لا يلغي المشاركة في جنيف فجدة إعلان يمكن استغلال منبر جنيف هذا لكي يوضع له مصفوفة تنفيذ واضحة المعالم والمواعيد والالتزامات وقابلة وملزمة التنفيذ سيما طرفي الوساطة حاضرين في جنيف .

مبارك اردول