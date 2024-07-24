شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون بالسعودية يسخرون من الراقصة آية أفرو بعد حضورها لافتتاح إحدى المحلات السودانية بغبيرة ويهاجمون معجبيها ويصفونهم بــ(الخرفان)

سخر شباب سودانيون بالمملكة العربية اسعودية من المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة آية أفرو, وذلك لحظة وصولها للمشاركة في افتتاح إحدى المحلات السودانية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تجمهر عدد كبير من السودانيين بحي غبيرة بالعاصمة الرياض, لحظة وصول المودل المثيرة للجدل.

ووفقاً لما أظهره المقطع فإن تجمع البعض أمام أفرو, أغضب الشباب الذين كانوا على مقربة من المحل الذي شاركت المودل في افتتاحه.

حيث هاجم الشباب محبي آية أفرو, بسبب الازدحام والتجمهر حولها في تصرف لا يشبه السودانيين, وأطلق الشباب الحاضرين وابل من الانتقادات لمحبي الراقصة ووصفوهم بــ(الخرفان).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)