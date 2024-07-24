سخر شباب سودانيون بالمملكة العربية اسعودية من المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة آية أفرو, وذلك لحظة وصولها للمشاركة في افتتاح إحدى المحلات السودانية.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تجمهر عدد كبير من السودانيين بحي غبيرة بالعاصمة الرياض, لحظة وصول المودل المثيرة للجدل.
ووفقاً لما أظهره المقطع فإن تجمع البعض أمام أفرو, أغضب الشباب الذين كانوا على مقربة من المحل الذي شاركت المودل في افتتاحه.
حيث هاجم الشباب محبي آية أفرو, بسبب الازدحام والتجمهر حولها في تصرف لا يشبه السودانيين, وأطلق الشباب الحاضرين وابل من الانتقادات لمحبي الراقصة ووصفوهم بــ(الخرفان).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون بالسعودية يسخرون من الراقصة آية أفرو بعد حضورها لافتتاح إحدى المحلات السودانية بغبيرة ويهاجمون معجبيها ويصفونهم بــ(الخرفان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.