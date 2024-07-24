حكومة كسلا تقرر ترحيل النازحين وتفريغ المدارس

حددت حكومة ولاية كسلا الأول من أغسطس القادم موعدا لاستلام مركز الكرامة لإيواء النازحين الذين سيتم ترحيلهم من مدارس محلية كسلا وتفريغها بنسبة ٦٠٪ حتى يتثنى استئناف العام الدراسي بمدارس المحلية اسوة ببقية محليات الولاية.

وفي هذا الاطار وقف والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق على العمل الجاري في تهيئة المركز حتى تتم عملية ترحيل النازحين في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

واستمع الوالي خلال زيارة المركز إلى تنوير شامل من وزير التربية والتوجيه و مفوض العمل الانساني والجهات المشرفة على العمل بالمركز – استمع إلى تنوير حول العمل الجاري الذي يشمل تركيب الخيام وإنشاء (الشلاتر) بالاضافة الى توفير خدمات المياه والكهرباء والصحة.

وثمن الوالي الجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية والشركاء من المنظمات على ماتم من عمل خلال المرحلة السابقة.

من جانبه اوضح وزير التربية والتوجيه ان اكمال العمل بالمركز سيتيح للوزارة استئناف الدراسة في أقرب وقت ممكن معربا عن تمنياته بانتهاء العمل بالمركز قبل مطلع الشهر المقبل حتى يتثنى تهيئة المدارس التي تم تفريغها.

وقدم الوزير شكره لكل الجهات التي ساهمت في العمل وعلى راسها جمعية الهلال الاحمر السوداني لدورها الكبير في نصب الخيام والإقامة الدائمة بالمعسكر هذا بالاضافة الى عدد من المنظمات الاممية.

ودعا ماهر المنظمات للايفاء بالوعود التي قطعتها حيت يتم استلام المركز في الزمن المحدد له ولاستئناف العملية التعليمية.

واعرب مفوض العون الانساني ادريس علي محمد عن رضائه التام لعمل المنظمات في اطار الشراكات التي تربط بينها وحكومة الولاية.