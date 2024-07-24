حقق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, أعلى نسبة مشاهدة بعد مشاركته على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم وصفه بالمؤثر, معلمة بإحدى المدارس بولاية شمال كردفان, وهي تذرف الدموع. المعلمة لم تتمالك مشاعرها وفشلت في حبس دموعها الفرح عندما قامت بقرع جرس المدرسة إيذاناً بافتتاحها ومعاودة الدراسة بعد فترة من طويلة من التوقف بسبب الحرب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. معلمة بولاية شمال كردفان تذرف دموع الفرح لحظة قرع جرس المدرسة إيذاناً بمعاودة الدراسة من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.