تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث تم تصويره من حفل خاص. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن الحفل الذي أقيم بإحدى الصالات بالعاصمة المصرية القاهرة أحيته الفنانة الشهيرة هدى عربي. https://www.facebook.com/reel/823057209798995 سلطانة الطرب, أشعلت الحفل بأغنياتها الشهيرة وقدمت فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية تقول في مطلعها (فرسة عاد في نزولك يا لوله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل خاص بالقاهرة.. الفنانة هدى عربي تعود لإشعال مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة على أنغام (فرسة عاد في نزولك يا لوله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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