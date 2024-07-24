المديرة التنفيذية لأطباء بلا حدود للجزيرة: السودان يشهد أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض

حرب السودان قالت المديرة التنفيذية لأطباء بلا حدود للجزيرة بأن السودان يشهد أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض، والسودانيون دفعوا ثمنا باهظا للنزاع الدائر منذ عام، إذ هُجر الآلاف منهم وبات كثيرون على حافة المجاعة. شاهد: الجزيرة – السودان

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