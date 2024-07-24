تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بماهدات ومشاركات عالية تحت عنوان “بشريات العودة للوطن”.
وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد أعلنت (عوضية سمك), صاحبة أشهر محل لبيع الأسماك بمدينة أم درمان عن عودتها للعمل من جديد بعد توقف دام لأكثر من 15 شهر بسبب الحرب التي دارت في السودان بين الجيش والدعم السريع.
وباشرت “عوضية”, عملها بثوب جديد بعد افتتاحها لمقر جديد بحي الثورة بمدينة أم درمان, وسط اقبال كبير من المواطنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “بشريات العودة” (عوضية سمك) صاحبة أشهر محل لبيع الأسماك بأم درمان تباشر عملها بثوب جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.