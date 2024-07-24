السعودية تسلم الكويت جثمان المرأة التي “تركها” زوجها في الصحراء

سلمت السلطات السعودية المختصة، جثمان مواطنة كويتية كان قد تم العثور عليها في الصحراء، بعد أن ادعى زوجها أنه تركها في دورة مياه بمطار سعودي، قبل أن يعود إلى بلاده، وفقا لما ذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية.

وكان الزوج قد ادعى أنه أثناء عودته إلى بلده من البحرين برفقة ابنه، ترك زوجته في دورة مياه بمطار في السعودية، دون أن يعثر لها على أي أثر لاحقا.

وقال الرجل لعائلة زوجته، أن شريكة حياته اختفت في السعودية دون أن يعلم عنها شيئاً، فتقدمت أسرتها ببلاغ ضد الزوج، مما استدعى تدخل أجهزة الأمن الكويتية للتحقيق، حيث تم استدعاء الرجل الذي بدا “في حالة غير طبيعية”، حسب صحيفة “المجلس” الكويتية.

وأضافت الصحيفة أنه جرت اتصالات مع السلطات في السعودية لمعرفة مصير الزوجة وإعادتها للكويت، وإنه يتم البحث عنها.

ولاحقا، أعلن المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية بالسعودية عبر بيان رسمي، أنه وإشارة إلى ما تم تداوله عن اختفاء مواطنة خليجية في أحد الطرق أثناء عبور الأراضي المملكة برفقة زوجها، فإنه تم العثور عليها متوفاة في منطقة صحراوية شمالي محافظة الجبيل.

وأضاف وقتها أن التحقيقات مستمرة لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وكان وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قد اطلع من نظيره الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح، على المستجدات المتعلقة بالعثور على جثة مواطنة كويتية في إحدى المناطق الصحراوية في السعودية، حسبما نشرت الداخلية الكويتية.

وقالت الداخلية عبر صفحتها على “إكس”: “النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من أخيه وزير الداخلية السعودي، ليطلعه على مستجدات أحداث قضية جثة المواطنة”.

الحرة