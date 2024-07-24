بالفيديو.. حسناء سودانية تتحدث عن مقطع آية أفرو الضجة بالسعودية وتقسم الرجال الحاضرين معها إلى ثلاثة أنواع (أرفع القبعة للأول والنوع التاني زي عمك الفاتح خشمه ومباريها والنوع الثالث هو الأسوأ)

أثار مقطع فيديو متداول للراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو, ضجة إسفيرية كبيرة وصاحبته رردود أفعال غاضبة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن أفرو, كانت قد ظهرت في المقطع وهي تقدم حفل افتتاح لأحد المحلات السودانية بحي غبيرة بالعاصمة السعودية الرياض.

وأظهر المقطع تجمع عدد كبير من الشباب السودانيين حولها من أجل التقاط صور معها وهم يقفون بجانبها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لردود أفعال المتابعين, فقد قامت ناشطة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء بالسخرية من بعض الرجال الحاضرين الافتتاح.

وقامت الناشطة بتقسيم الرجال الحاضرين حفل الافتتاح لثلاثة أنواع, وذكرت في حديثها أن النوع الأول متمثل في الرجل الذي هاجم أفرو, والحاضرين معها, وأكدت هذا الرجل ترفع له القبعات إحتراماً وتقديراً.

وهاجمت الناشطة الحسناء النوع الثاني من الرجال الحاضرين متمثلاً في الرجل الذي ظل مرافق لها في كل ظهور, حيث قالت عنه: (النوع التاني زي عمك فاتح خشمه ومباريها).

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد وصفت الناشطة النوع الثالث من الرجال الحاضرين بأنه الأسوأ وهم الفئة التي كانت حاضرة وتقوم بالتصوير والتقاط اللقطات مع المودل المثيرة للجدل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)