تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من دولة مصر للفنان الكبير عبد الله البعيو. وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد ظهر البعيو, وهو داخل إحدى محلات التجميل الرجالية بمصر. حيث خضع الفنان الكبير لجلسة تنظيف بشرة و”حلاقة” على يد خبيرة مصرية وصفها المتابعون بالحسناء المبدعة. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد سخر بعض المعلقين من اهتمام “البعيو” ببشرته رغم تقدمه في السن, فيما دافع البعض الآخر عنه مؤكدين أن المطرب واجهة ولابد له أن يهتم بشكله ومظهره. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. وسط سخرية كبيرة من جمهور مواقع التواصل.. الفنان السوداني عبد الله البعيو يخضع لجلسة نظافة بشرة و”حلاقة” على يد حسناء مصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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